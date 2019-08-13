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"Укртранснафта" увеличила объемы транспортировки нефти

Новости » Экономика    13.08.2019 - 15:44
"Укртранснафта" увеличила объемы транспортировки нефти
Фото: нефтепровод (twitter.com/NaftogazUkraine)

Поставки нефти на НПЗ выросли

Объем перекачки нефти в июле 2019 года для потребителей Украины (НПЗ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2% до 200,8 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртранснафта" в Facebook.

В частности, в июле 2019 года "Укртранснафта" транспортировала на НПЗ 27,4 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken, отметили в пресс-службе.

В то же время, общий объем транспортируемой нефти для потребностей украинских и европейских потребителей по результатам января-июля 2019 года составил 7,926 млн тонн нефти (на 10% меньше по сравнению с таким периодом в 2018 году), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,294 млн тонн (на 7,7% больше, чем в январе-июле 2018 года), а транзит - 6,633 млн тонн (снижение на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

&quot;Укртранснафта&quot; увеличила объемы транспортировки нефти

Напомним, снижение объемов транзита нефти обусловлено вынужденной остановкой работы нефтепровода "Дружба" 25 апреля 2019 года после отказа приема российского сырья с содержанием хлорорганических соединений на участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на участке "Фенешлитке" (Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье.

Как сообщало РБК-Украина, АО "Укртранснафта" уже получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере 2,9 млн евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба".

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Новости Украины нефтьтранзитУкртатнафта
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