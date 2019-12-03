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В РФ заявили о просьбе Венгрии помочь в защите меньшинств в Украине

Новости » Политика     03.12.2019 - 12:26
В РФ заявили о просьбе Венгрии помочь в защите меньшинств в Украине
Фото: Вячеслав Володин (duma.gov.ru)

Венгрия просит Россию объединить усилия по защите "языковых меньшинств"

Парламент Венгрии направил Госдуме Российской Федерации просьбу объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств" в Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передают российские СМИ.

По его словам, Национальное собрание Венгрии направил Госдуме соответствующую просьбу.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - заявил Володин.

Напомним, ранее сообщалось, что послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста из-за его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и о блокировке деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Отметим, в интервью изданию "Главком" он заявил, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, так как учить его трудно. По его словам, венгерский подход заключается в том, что дети должны учиться на родном языке, потому что так они лучше усваивают материал.

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