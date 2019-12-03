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Суд разрешил арестовать Жеваго

Новости » Политика     03.12.2019 - 09:49
Суд разрешил арестовать Жеваго
Фото: Константин Жеваго (zhevago.info)

Жеваго объявлен в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества одного из банков Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату. В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание.

"Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины", - говорится в сообщении.

Жеваго подозревают в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее следователи Государственного бюро расследований заочно сообщили о подозрении Жеваго и вызвали его на допрос, но он не пришел.

До этого Шевченковский районный суд Киева принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 млрд грн в пользу Национального банка.

Константин Жеваго является исполнительным директором компании Ferrexpo, а также бенефициаром банка "Финансы и Кредит".

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Новости Украины Константин Жеваго
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