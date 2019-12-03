ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вятрович принес присягу нардепа

Новости » Политика     03.12.2019 - 10:18
Вятрович принес присягу нардепа
Фото: Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Перед вступлением на должность парламентарий должен принести присягу

Бывший руководитель Инситута национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Так, перед вступлением на должность парламентарий должен принести присягу.

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал Вятрович.

Позже глава парламента Дмитрий Разумков объявил о вхождении нардепа во фракцию "Европейская солидарность".

До этого Вятрович заявил, что в парламенте собирается "останавливать" русский мир "и не пойдет на компромиссы в отношении национальных интересов.

Ранее сообщалось, что Вятрович станет народным депутатом Верховной Рады этого созыва, потому Наталья Бойко, которая предшествует в партийном списке "Европейской солидарности", стала советником премьер-министра Алексея Гончарука.

РБК-Украина ранее писало, что Кабинет министров Украины уволил Вьятровича с должности директора Института национальной памяти в сентябре. Отметим, Следственный комитет Российской Федерации завел дело на него якобы за "реабилитацию нацизма".

Регистрацию Вятровича нардепом обжалуют в Верховном суде ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом
Новости Украины Владимир Вятрович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь