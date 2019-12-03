Соратнику Трубы сообщили о подозрении

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Щербину обвиняют в мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды

Бывшему начальнику главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Игорю Щербине сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сообщается, что по согласованию прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 3 декабря было сообщено о подозрении Щербине и предпринимателю, которые были задержаны во время получения взятки.

"Указанным лицам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - сообщили в САП.

Отметим, Щербина - бывший начальник главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. Роман Труба, который сегодня является главой ГБР, был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По данным СМИ, Щербина является близким соратником Трубы. 3 декабря у Щербины были проведены обыски.

Позже НАБУ сообщило, что были задержаны Щербина и предприниматель. Бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщица 150 тыс. долларов взятки.

Глава ГБР Роман Труба сообщил, что узнал о том, что Щербина за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, из новостей. По словам Трубы, если бы он знал об этом, то первым бы написал заявление в полицию.