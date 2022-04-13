Задержан Медведчук, а НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине: новости за 12 апреля

Украинский депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук задержан, ВСУ отодвинули линию фронта от Днепропетровской области, НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине. Подробнее о том, что произошло во вторник, 12 апреля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украинские военные отодвинули линию боевых действий от Днепропетровской области. Теперь линия фронта проходит по территориям Херсонской области.

В окруженном Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

12 апреля российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Разрушены и повреждены дома, а по меньшей мере два человека ранены.

Российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту Хмельницкой области. Произошел пожар

В Министерстве обороны проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

Виктор Медведчук задержан

Украинский депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук задержан. О задержании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Медведчука подозревают в государственной измене пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Согласно данным следствия, нардеп мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля из Донбасса и финансирования боевиков. В течение нескольких месяцев депутат находился под домашним арестом. Уже 27 февраля народный депутат сбежал с домашнего ареста через несколько дней с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины;

Зеленский отказался встречаться с президентом Германии из-за его связей с РФ, - Bild

Глава государства Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Причиной этому стали тесные связи немецкого политика с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что руководство Украины назвало нежелательным его визит в Киев в условиях войны с РФ.

Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине

Президент России Владимир Путин назвал очередную цель "военной спецоперации" в Украине. Он считает, что Россия должна помочь жителям Донбасса.

Тем временем Путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг. Около 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов.

НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине: будет более масштабным

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап войны в Украине является неизбежным. Он будет более сложным и кровопролитным.

"Нас ждет быстрое вступление на второй этап этой войны, уже очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Итак, по нашим оценкам, мы вступаем на второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ.

Всеобщая мобилизация: когда может начаться четвертая волна, и кого призовут

После полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена всеобщая мобилизация, которая предусматривает четыре волны призыва на службу. Сейчас в Украине после первой и второй волны, по некоторым данным идет третья.

Когда может начаться четвертая волна, и кого призовут - читайте ниже в материале Styler.