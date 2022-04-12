Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине
Президент России Владимир Путин назвал очередную цель "военной спецоперации" в Украине. Он считает, что Россия должна помочь жителям Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
"Цель - помощь людям на Донбассе. Российская Федерация вынуждена была это сделать", - заявил Путин.
Он назвал такие намерения России "благородными". Лидер РФ добавил, что у него нет никаких сомнений, что цели и задачи "операции" в Украине будут выполнены.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.
Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.
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