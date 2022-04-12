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Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине

Новина українською →
Амурская область, Вторник 12 апреля 2022 12:14
Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент России Владимир Путин назвал очередную цель "военной спецоперации" в Украине. Он считает, что Россия должна помочь жителям Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Цель - помощь людям на Донбассе. Российская Федерация вынуждена была это сделать", - заявил Путин.

Он назвал такие намерения России "благородными". Лидер РФ добавил, что у него нет никаких сомнений, что цели и задачи "операции" в Украине будут выполнены.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире.

Перед этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.

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