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Оккупанты снова обстреляли Харьков: разрушены дома, по меньшей мере 2 раненых

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Харьков, Вторник 12 апреля 2022 16:58
Оккупанты снова обстреляли Харьков: разрушены дома, по меньшей мере 2 раненых Фото: оккупанты снова обстреляли Харьков (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

12 апреля российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Разрушены и повреждены дома, а по меньшей мере два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"По меньшей мере два человека ранены в результате обстрела жилых кварталов на юге Харькова днем 12 апреля, сообщили в областной военной администрации. Российским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий", - пишет издание.

Отметим, российские оккупанты активно обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов возросла и расширилась география бомбардировок.

Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб.

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