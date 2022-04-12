Всеобщая мобилизация: когда может начаться четвертая волна, и кого призовут

После полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена всеобщая мобилизация, которая предусматривает четыре волны призыва на службу. Сейчас в Украине после первой и второй волны, по некоторым данным идет третья.

Когда может начаться четвертая волна, и кого призовут - читайте ниже в материале Styler .

Кого могут призвать в четвертую волну

Так, Закон Верховной Рады Украины "О мобилизации" прописывает, что в "четвертой волне" на службу будут призваны все жители страны, которые не имеют ограничений по возрасту (18-60 лет) и физических ограничений.

Всеобщая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления.

Четвертая волна может начаться только после того, как пройдут первые три.

Какая сейчас волна мобилизации

7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о старте третьей волны. Впрочем, в Генштабе эти данные не подтвердили.

Официально, вторая волна мобилизации в Украине началась и длится с 15 марта.

Сколько волн мобилизации и кого призывают

Первая волна мобилизации - оперативный резерв - бывших военнослужащих, которые имели боевой опыт или служили по контракту.

Вторая волна - призываются военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

Третья волна - офицеры запаса - военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.

Четвертая волна мобилизации - все жители страны, которые не имеют возрастных и физических ограничений.

Отметим, что все военнообязанные обязательно проходят обучение в учебных центрах ВСУ. Оно длится от 7 до 20 суток - для рядового и сержантского состава, в зависимости от сложности специальности.

И только после прохождения обучения, мобилизованные будут отправляться в воинские части.