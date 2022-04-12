Штайнмайер подтвердил отказ Украины принять его в Киеве
Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что руководство Украины назвало нежелательным его визит в Киев в условиях войны с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента ФРГ.
Федеральный президент во время визита в Польшу прокомментировал информацию об отказе Зеленского встретиться с ним. Несмотря на готовность Штайнмайера приехать в Киев, поездка не состоится.
"Вместе с президентами стран Балтии и Польши я хотел послать сильный сигнал солидарности Европы с Украиной. Я был готов. Но должен признать, что этого не хотели в Киеве", – рассказал президент Германии.
Немецкая пресса уверена, что за срывом потенциального визита Штайнмайера стоит его многолетняя поддержка двусторонних немецко-российских отношений. В частности, он являлся сторонником строительства "Северного потока-2".
Напомним, что Швеция и Финляндия отвергли угрозы РФ и будут самостоятельно решать вопрос вступления в НАТО.
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