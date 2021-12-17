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Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 15:06
Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом Фото: глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он остается под домашним арестом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные адвокатами политика и прокуратурой. Они обжаловали постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства о применении Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему круглосуточного домашнего ареста.

Определение суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в госизмене.

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Виктор Медведчук
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