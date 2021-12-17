Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом
Киевский апелляционный суд отказался отменить меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он остается под домашним арестом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.
Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляции, поданные адвокатами политика и прокуратурой. Они обжаловали постановление следователя судьи Печерского районного суда Киева от 12 октября 2021 года об отказе в удовлетворении ходатайства о применении Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей и избрании ему круглосуточного домашнего ареста.
Определение суда первой инстанции от 12 октября оставлено без изменений. Апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры оставлены без удовлетворения.
Напомним, Виктора Медведчука подозревают в госизмене.