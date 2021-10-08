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Медведчуку объявили новое подозрение

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Киев, Пятница 08 октября 2021 17:12
Медведчуку объявили новое подозрение Фото: нардеп Виктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новое подозрение. Его уже подозревают в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь источник в правоохранительных органах и заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора точно установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. Период, который охватывают эти деяния - конец 2014 - начало 2015 года. Суммы, израсходованные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн гривен ", - написала Венедиктова.

Отметим, Виктора Медведчука также подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему ранее обвинений:

  • покушение на хищение природных ресурсов,
  • передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну,
  • антиукраинская деятельность.

Напомним, Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом.

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