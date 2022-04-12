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Виктор Медведчук задержан, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 21:13
Виктор Медведчук задержан, - Зеленский Фото: депутат от "оппозиционной платформы-За життя" Виктор Медведчук (facebook.com_zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук задержан. О задержании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу Зеленского.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - пишет президент Украины

Между тем, российское издание ТАСС отмечает, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подверг сомнению факт задержания Медведчуку и заявил, что фотографию, якобы, необходимо проверить из-за большого количество фейков.

В своих сториз, Зеленский поздравил украинцев с Днем космонавтики.

Виктор Медведчук задержан, - Зеленский

Фото: депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук (скриншот)

Побег Медведчука:

  • Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Согласно данным следствия, нардеп мог быть причастен к незаконной схеме поставки угля из Донбасса и финансирования боевиков.

Новость дополняется...

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