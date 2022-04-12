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НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине: будет более масштабным

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Брюссель, Вторник 12 апреля 2022 14:26
НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине: будет более масштабным Фото: заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ (facebook.com/AspenInstituteRomania)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что второй этап войны в Украине является неизбежным. Он будет более сложным и кровопролитным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Нас ждет быстрое вступление на второй этап этой войны, уже очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Итак, по нашим оценкам, мы вступаем на второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоаэне.

По его словам, через это союзники решили поставлять Украине адаптированы к новой ситуации типы вооружения и осудил массовые убийства мирных жителей оккупантами, назвав это военными преступлениями РФ.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Альянс, что армия Путина продолжит преднамеренное убийство мирных жителей, он ответил:

"Мы надеемся, что этого не будет в дальнейшем, потому что то, что они делают, уже является чрезвычайно варварским и диким, но повторяю, мы ожидаем ближайшего возобновления боевых действий на значительно более широком фронте. Она будет иметь военную составляющую гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, мы будем иметь жертвы среди гражданского населения", - добавил Джоаэне.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс.

Добавим, как заявил президент Владимир Зеленский, косійські войска на этой неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке и Украина готовится к этому.

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