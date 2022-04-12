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В Мариуполе погибли около 22 тысяч человек, - глава ОВА

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Мариуполь, Вторник 12 апреля 2022 20:21
В Мариуполе погибли около 22 тысяч человек, - глава ОВА В Мариуполе погибли около 22 тысяч человек (t.me.Tsaplienko)
Автор: Татьяна Самарук

В окруженном Мариуполе в результате действия российских оккупантов погибли до 22 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой области Павла Кириленка в комментарии CNN.

"Сейчас мы говорим об от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе", - сказал Кириленко.

По его словам, ситуация в городе тяжелая, подсчет жертв осложняется непрерывными боевыми действиями.

Также он прокомментировал химическую атаку россиян в Мариуполе.

"Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство, на людей, которые находились в районе Мариупольского металлургического комбината, трое людей почувствовали себя плохо", - сказал Кириленко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

Также мы писали, что в результате химической атаки на Мариуполь ранены три бойца "Азова".

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