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Минобороны проверяет информацию по химатаке в Мариуполе. Вероятно - это фосфорные бомбы

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 12 апреля 2022 10:35
Минобороны проверяет информацию по химатаке в Мариуполе. Вероятно - это фосфорные бомбы Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (armyinform com ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр во время телемарафона.

"По состоянию на сейчас мы информацию проверяем, пытаемся понять, но могу говорить о предварительных данных, что все-таки есть предположение, что это фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже, но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высок", - рассказала Маляр.

Напомним, вчера появилась информация о том, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

После чего основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадало три бойца "Азова". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и отметил, что Запад обещал реагировать на применение химоружия жестче.

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Мариуполь Химическое оружие
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