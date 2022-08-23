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Взрывы в Севастополе и удар ВСУ по Каховскому мосту: новости за 22 августа

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы, украинские военные нанесли удары по Каховскому мосту в Херсонской области, в ОП готовят первый документ по гарантиям безопасности для Украины.

Подробнее о том, что произошло в понедельник, 22 августа, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

В Севастополе снова прогремели взрывы

В оккупированном Севастополе в понедельник, 22 августа, снова прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города.

Оккупационные власти заявили о сбитом беспилотнике в результате работы системы ПВО.

Стало известно, когда появится первый документ по гарантиям безопасности для Украины

Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа, заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

По его словам, он уже ознакомился с документом и он должен быть очень мощным.

"Филигранная работа". ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту

В воскресенье, 21 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту в оккупированной Херсонской области.

В Оперативном командовании "Юг" назвали удары украинских военных по мосту "филигранной".

Залужный рассказал, сколько украинских военных погибло в войне с РФ

С начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих, рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Комендантский час на День Независимости: какие города закроют

В Украине усиливают меры безопасности на День Независимости. В ряде регионов вводят дополнительные ограничения и длительный комендантский час.

Подробнее о том, какие города закроют в праздничные дни - в материале РБК-Украина.

Кратковременные дожди на западе и +35 на востоке: прогноз погоды на завтра

Во вторник, 23 августа, в Украине прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Однако на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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