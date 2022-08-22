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Стало известно, когда появится первый документ по гарантиям безопасности для Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 17:43
Стало известно, когда появится первый документ по гарантиям безопасности для Украины Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

"Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения, я рад, что наши партнеры проявляют заинтересованность… До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном. Над этим документом мы сейчас работаем", - отметил он.

По его словам, он уже ознакомился с текстом, и это будет "очень мощный документ".

Напомним, две недели назад Ермак говорил, что Украина готовит предложения западным партнерам по гарантиям безопасности.

В то же время российская сторона готова подписывать с Украиной договор, который равносилен капитуляции.

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Андрей Ермак Гарантии безопасности
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