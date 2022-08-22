В Севастополе снова прогремели взрывы: что известно
В оккупированном Севастополе в понедельник, 22 августа, снова прогремели взрывы. Их было слышно в разных районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В Севастополе громко. Ждем официальных заявлений", - говорится в сообщении.
Местные жители сообщают, что звуки взрывов были слышны во всех районах Севастополя, в некоторых кварталах дрожали стены.
Обновлено в 19:00
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram заявил, что над городом ПВО якобы сбила беспилотник.
"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник", - отметил он.
Стоит отметить, что в Севастополе несколько дней подряд сообщали о работе ПВО, а 20 августа оккупанты заявили о якобы ударе по штабу Черноморского флота.
Кроме того, после серии взрывов оккупационные власти начали проверять укрытия в городе.
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