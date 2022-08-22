Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости

День Независимости 2022 в Украине пройдет без торжеств и с дополнительными ограничениями в ряде регионов. Причиной тому является развязанная Россией полномасштабная война и угроза ракетных ударов со стороны оккупанта.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - в материале РБК-Украина ниже.

Киев

Информации об изменении времени комендантского часа на День Независимости в Киеве нет. Однако, некоторые ограничения все же вводятся. В частности, в столице запрещены массовые мероприятия. Кроме того, по информации источников РБК-Украина, сотрудников правительственного квартала просят эту неделю работать удаленно.

Кроме того, на праздничные дни метро Киева сокращает работу. Так, с 21 по 24 августа метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00.

Харьков

В Харькове и области с 22 августа изменяют время комендантского часа, начинаться он будет в 19:00 и продлиться до 7 утра следующего дня. Кроме того, на День Независимости анонсировали затяжной комендатский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В указанное время запрещается находиться на улице.

Николаев

Николаев не планируют закрывать на праздники, но некоторые ограничения все же будут введены. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, готовится распоряжение о дистанционной работе в эти дни.

"Не проводим мероприятия, где будет массовое скопление людей, прошу от себя - не собираться", - добавил он.

Чернигов

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус накануне заявил, что на данный момент не планируют вводить дополнительные меры по ограничению въезда или выезда из Чернигова.

Днепр

Комендантский час на День Независимости в Днепре пока вводить не планируют. Ранее в сети появилась информация об ограничениях, однако в ОВА ее опровергают.

Возможны ракетные удары

Зеленский

Президент Владимир Зеленский в одном из недавних видеообращений заявлял, что "на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое".

Кроме того, оккупанты анонсировали судилище над защитниками "Азовстали" в Мариуполе на 24 августа. Глава государства предупредил, что если этот псевдосуд состоится, то ни о каких переговорах с Россией больше не может быть речи.

Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что 23 и 24 августа оккупанты могут увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. По его словам, в зоне риска, в частности, Киев.

МВД

Замминистра внутренних дел Евгений Енин ранее, говоря о возможной угрозе на День Независимости, заявлял, что украинцы должны быть готовы к разным сценариям. При этом он отметил, никакого штурма Киева или наступления россиян на этот день не предвидится.

Кроме того, в МВД призывают украинцев реагировать на сигналы тревоги и планировать маршруты передвижения так, чтобы рядом всегда были укрытия.