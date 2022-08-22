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"Филигранная работа". ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту

Новина українською →
Херсон, Понедельник 22 августа 2022 15:06
"Филигранная работа". ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту Фото: ВСУ нанесли вчера удар по Каховскому мосту (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 21 августа, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Каховскому мосту в оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга.

"Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями, в том числе на оккупированной территории, поскольку мы осознаем, что именно через них враг будет пытаться подтягивать резервы. Вчера были нанесены очередные удары по Каховскому направлению, по Каховскому мосту", - сказала она.

По словам Гуменюк, это сооружение сложно, поэтому работа артиллерии "там достаточно филигранна", направлена на разрушение планов врага использовать этот объект для себя.

"Мы корректируем их, в том числе и ремонтные работы так называемые, то есть это удары и по ремонтной технике, которую они туда подтягивают и по плитам, которыми они пытаются латать дыры", - добавила она.

Напомним, ВСУ не первый раз наносит удар по Каховскому мосту. До этого удары были нанесены 10 августа.

Как сообщалось, во временно оккупированном Херсоне раздаются взрывы 22 августа. Оккупационные власти говорят, что работает система противовоздушной обороны.

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