"Филигранная работа". ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга .

"Мы продолжаем держать огневой контроль над транспортными артериями, в том числе на оккупированной территории, поскольку мы осознаем, что именно через них враг будет пытаться подтягивать резервы. Вчера были нанесены очередные удары по Каховскому направлению, по Каховскому мосту", - сказала она.

По словам Гуменюк, это сооружение сложно, поэтому работа артиллерии "там достаточно филигранна", направлена на разрушение планов врага использовать этот объект для себя.

"Мы корректируем их, в том числе и ремонтные работы так называемые, то есть это удары и по ремонтной технике, которую они туда подтягивают и по плитам, которыми они пытаются латать дыры", - добавила она.