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Кратковременные дожди на западе и +35 на востоке: прогноз погоды на завтра

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 15:31
Кратковременные дожди на западе и +35 на востоке: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра будет облачно и без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 августа, в Украине прогнозируется небольшая облачность и без осадков. Однако на западе страны ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, скорость которого составит 5-10 м/с. При этом в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на юге и востоке страны +17 +22. Днем температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов, а в восточных областях ожидается жара до +35.

Кратковременные дожди на западе и +35 на востоке: прогноз погоды на завтра

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где в Украине ожидаются дожди, а где жара до +32 градусов.

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