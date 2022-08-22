Комендантский час на День независимости: какие города закроют

В Украине усиливают меры безопасности на День независимости . В ряде регионов вводят дополнительные ограничения и длительный комендантский час.

Подробнее о том, какие города закроют в праздничные дни - в материале РБК-Украина ниже.

Харьков

В Харькове и области с 22 августа изменили время комендантского часа. Он будет начинаться в 19:00 и продлиться до 7:00 следующего дня. На День независимости будет действовать затяжной комендантский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

Также в области усилят комплекс мер безопасности из-за угрозы провокаций.

Донбасс

В Донецкой области вводят дополнительные меры безопасности 23 и 24 августа. В Краматорске и Славянске из-за угроз со стороны оккупантов не будет курсировать общественный транспорт.

Власть запретила работу предприятий, торговых точек, отделений почты и банков в праздничные дни. Также не будут выдавать гуманитарную помощь, переносятся все эвакуационные рейсы.

Днепр, Запорожье, Одесса, Николаев и Чернигов

В этих регионах не будут вводить затяжной комендантский час, но запретили проводить праздничные мероприятия. Также жителей указанных областей просят поработать в ближайшие дни из дома и не игнорировать сигналы тревоги.

Киев

В столице не будут изменять время комендантского часа на День Независимости, но вводят некоторые ограничения. В Киеве также запретили мероприятия, а также сократили работу метро. До 24 августа включительно метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00.