Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине

Фото: Потери России в войне против Украины продолжают расти (Getty Images)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 400 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.