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Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 09:06
Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине Фото: Потери России в войне против Украины продолжают расти (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 400 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 22 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45400 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1919 (+7);
  • боевых бронированных машин - 4230 (+6);
  • артиллерийских систем - 1032 (+4);
  • РСЗО - 266 (+0);
  • средства ПВО - 145 (+4);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 198 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 815 (+9);
  • крылатые ракеты - 194 (+4);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6);
  • специальной техники - 99 (+0).

Напомним, накануне ВСУ "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.

Кроме того, военнослужащие ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов в небе над Сумской областью.

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Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине
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