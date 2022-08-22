Минус 200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери России в Украине
Фото: Потери России в войне против Украины продолжают расти (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 45 400 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 200 военных страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 22 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 45400 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 1919 (+7);
- боевых бронированных машин - 4230 (+6);
- артиллерийских систем - 1032 (+4);
- РСЗО - 266 (+0);
- средства ПВО - 145 (+4);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 198 (+1);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 815 (+9);
- крылатые ракеты - 194 (+4);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3149 (+6);
- специальной техники - 99 (+0).
Напомним, накануне ВСУ "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.
Кроме того, военнослужащие ВСУ уничтожили беспилотник оккупантов в небе над Сумской областью.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.