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Залужный рассказал, сколько украинских военных погибло в войне с РФ

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 августа 2022 15:03
Залужный рассказал, сколько украинских военных погибло в войне с РФ Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный (facebook com CinCAFU)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России погибли почти 9 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на форум "Защитники. Перекличка"

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли", - заявил он.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что потери украинских военных составляют от 100 до 200 людей каждый день.

Кроме того, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что самый большой пик потерь украинских военных был в мае.

Недавно Подоляк заявлял, что ежедневные потери украинских военных уменьшились в три раза по сравнению с началом июня.

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Вооруженные силы Украины Валерий Залужный Война России против Украины
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