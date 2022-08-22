Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб

Российские войска пытались вести наступление на Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Кроме того, оккупанты активно используют беспилотники для разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. При этом сохраняется угроза нанесения россиянами ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений украинских сил. Осуществили обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Катериновка и Ободы Сумской области.

На Слобожанском направлении захватчики ведут боевые действия для улучшения тактического положения, принимают меры по комплектованию и восполнения потерь личного состава и военной техники.

На Харьковском направлении россияне поддерживают высокую интенсивность ведения разведки беспилотниками. Осуществили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Базалеевка, Слобожанское, Дуванка, Победа, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки. Нанесли авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Удельщика, Мосьпаново и Гусаровки.

На Славянском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополье, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении захватчики продолжают ведение наступательных действий. Основные усилия сосредотачивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении враг обстрелял районы Северска, Закетного, Переездного, Григоровки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе населенного пункта Краснополье вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении россияне совершили обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанесли авиационный удар по украинским позициям в районе Соледара и ракетных ударов в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вели штурмовые действия возле Соледара, Кодемы и Зайцево. Успеха не достигли.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков и артиллерии различных типов районы населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Нанесли авиаудары неподалеку Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вели наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировали вражеское огневое влияние возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Противник вел наступательные действия в районе Новомихайловки, понес потери и отошел.

На Запорожском направлении захватчики осуществляли обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Васильевка, Шевченко, Волшебное, Новоселка, Времовка, Свободное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вели наступательный бой неподалеку Времовки и Великой Новоселки.

На Южнобугском направлении россияне сосредоточивают основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении наших подразделений. Принимают меры по восполнению потерь. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большое Артаковое, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токареве, Каменный, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Нанесли авиационные удары у Андреевки, Ольгиного, Трудолюбовки и Потемкиного и ракетные удары по Николаеву и Затоке.

Для ведения воздушной разведки враг активно задействует беспилотники.