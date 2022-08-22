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На базе россиян в Новой Каховке взрывы и сильный пожар

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Новая Каховка, Понедельник 22 августа 2022 17:24
На базе россиян в Новой Каховке взрывы и сильный пожар Фото: пожар на базе оккупантов в Новой Каховке (t.me/u_now)
Автор: Александр Мороз

В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) раздаются взрывы на базе оккупантов. Над городом столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука на телемарафоне.

"Есть подробности, я связываюсь со своими побратимами… Это база оккупантов в Новой Каховке, там идет детонация, ребята говорят, что сильно разгорелось. Движение сопротивления Юга Украины и Вооруженные силы не спят, конечно. Мы ждем официального подтверждения, но горит там здорово", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами. В результате боеприпасы сдетонировали, а очевидцы говорят о значительных разрушениях.

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