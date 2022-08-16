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За взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение, - NYT

Новина українською →
Джанкой, Вторник 16 августа 2022 15:31
За взрывами под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение, - NYT Фото: за взрывами под Джанкоем может стоять элитное украинское подразделение (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

За взрывами на военной базе под Джанкоем в оккупированном Крыму стоит "элитное украинское подразделение". Оно действовало в тылу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Такое заявление обнародовало издание, ссылаясь на украинского чиновника, но не назвало его имя.

"Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, чтобы обсудить ситуацию, сказал, что элитное украинское военное подразделение, которое действует в тылу врага, стоит за этим взрывом", - пишет NYT.

При этом издание уточняет, что украинские власти до сих пор официально не подтверждали причастность к взрывам, но отметило, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк якобы "похоже, намекнул на то, что Украина причастна".

Напомним, сегодня утром, 16 августа на территории временно оккупированного Крыма снова прогремели взрывы.

На этот раз их зафиксировали под Джанкоем. После чего так называемая "власть" объявила эвакуацию жителей из прилегающей территории, а Министерство обороны России уже заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.

Все что известно об инциденте, происходящем на полуострове и реакция украинских властей - собрано в материале РБК-Украина.

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