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Ракетный удар по Житомирской области: россияне атаковали военный аэродром

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Житомирская область, Вторник 16 августа 2022 20:59
Ракетный удар по Житомирской области: россияне атаковали военный аэродром Иллюстративное фото: россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 16 августа, россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области. Атака была проведена с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook.

По информации командования, россияне подняли самолеты на территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, выпустили две управляемые ракеты X-59 по военному аэродрому в Житомирской области.

В результате атаки оккупантов была повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Среди военных жертв нет, поскольку все находились в укрытии.

Напомним о ракетном ударе россиян по Житомирской области стало известно сегодня, 16 августа, днем.

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Житомир ракетный удар Война России против Украины
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