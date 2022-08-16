Ракетный удар по Житомирской области: россияне атаковали военный аэродром

Во вторник, 16 августа, россияне нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Житомирской области. Атака была проведена с территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook .

По информации командования, россияне подняли самолеты на территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, выпустили две управляемые ракеты X-59 по военному аэродрому в Житомирской области.

В результате атаки оккупантов была повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Среди военных жертв нет, поскольку все находились в укрытии.