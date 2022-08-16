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В Минобороны РФ назвали "диверсией" новые взрывы в Крыму

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Москва, Вторник 16 августа 2022 13:09
В Минобороны РФ назвали "диверсией" новые взрывы в Крыму Фото: Минобороны РФ назвали "диверсией" новые взрывы в Крыму (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны России заявило, что взрывы под Джанкоем произошли якобы в результате диверсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ущерб нанесен ряду гражданских объектов районе Джанкоя, среди которых ЛЭП, электростанция, ж/д полотно, а также ряд жилых домов.

При этом в оборонном ведомстве добавили, что серьезно пострадавших нет.

"Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.

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Министерство обороны РФ Крым Джанкой Взрыв
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