Под Джанкоем после утренних взрывов объявили эвакуацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на оккупационные "власти", детонация боеприпасов произошла на севере Крыма - в селе Майском. Жителей населенного пункта уже начали эвакуировать. Речь идет о порядке двух тысяч граждан.

Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

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