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Под Джанкоем после утренних взрывов объявили эвакуацию

Новина українською →
Джанкой, Вторник 16 августа 2022 09:23
Под Джанкоем после утренних взрывов объявили эвакуацию Фото: взрыв в Крыму 16 августа (скрин видео: Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупационные "власти" после утренних взрывов объявили эвакуацию жителей населенного пункта Майское в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на оккупационные "власти", детонация боеприпасов произошла на севере Крыма - в селе Майском. Жителей населенного пункта уже начали эвакуировать. Речь идет о порядке двух тысяч граждан.

Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

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Крым эвакуация Взрыв
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