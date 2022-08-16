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Латвия планирует ограничить въезд россиян в страну

Новина українською →
Рига, Вторник 16 августа 2022 20:08
Латвия планирует ограничить въезд россиян в страну Фото: Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Иван Носальский

Власти Латвии намерены ограничить въезд в страну граждан России по шенгенским визам на фоне вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в Twitter.

"Россия ведет войну в Украине, в то время как ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Мы договорились концептуально не продлевать временные виды на жительство для граждан РФ и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам", - заявил премьер.

Он отметил, что ожидает соответствующий законопроект от Министерства внутренних дел Латвии.

Напомним, ранее стало известно, что Латвия может пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. Их могут аннулировать за поддержку войны в Украине.

Также мы писали, что власти Финляндии готовятся ввести новые ограничения против России. Они планируют замедлить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

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