В Харькове, Николаеве и Херсоне прогремели взрывы

В Харькове, Николаеве и Херсоне во вторник, 16 августа, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харьков " и других региональных СМИ.

После серии взрывов в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

После этого появились сообщения о взрывах в Николаеве и Херсоне, однако там воздушная тревога не была объявлена.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары по Харькову.

"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги", - написал он.