В Харькове, Николаеве и Херсоне прогремели взрывы
В Харькове, Николаеве и Херсоне во вторник, 16 августа, прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харьков" и других региональных СМИ.
После серии взрывов в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
После этого появились сообщения о взрывах в Николаеве и Херсоне, однако там воздушная тревога не была объявлена.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары по Харькову.
"Внимание, харьковчане, максимально находитесь в укрытиях и не игнорируйте сигнал тревоги", - написал он.
Напомним, этой ночью Харьков подвергся одному из самых массовых обстрелов за последнее время. Российские оккупанты выпустили по городу сразу семь ракет.
Мэр Игорь Терехов отметил, что россияне атаковали сразу ряд районов Харькова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.