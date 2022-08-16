ua ru
Вт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Крыму снова прогремели взрывы: что известно

Новина українською →
Джанкой, Вторник 16 августа 2022 08:26
В Крыму снова прогремели взрывы: что известно Фото: В Крыму снова прогремели взрывы (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Крыму утром 16 августа прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

"Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", - написал он.

Чубаров добавил, что горит хранилище боеприпасов, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места взрыва.

В то же время пропагандистские росСМИ сообщают, что в поселке Майское под Джанкоем горит трансформаторная подстанция.

По информации крымских СМИ, в Джанкойском районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на российском аэродроме в Новофедоровке.

В ВСУ заявляют, что РФ потеряла более 9 своих самолетов из-за взрывов в Крыму.

Минобороны Британии отмечает, что во время взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и три многоцелевых самолета Су-30 FLANKER H.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Взрыв
NEWS
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
В Украине продлили военное положение и мобилизацию
DAILY
Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"
Юлия Акимовакорреспондент Какое украинское оружие громит армию Путина и что ждет нашу "оборонку"