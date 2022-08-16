В Крыму снова прогремели взрывы: что известно

Во временно оккупированном Крыму утром 16 августа прогремели взрывы. В Джанкойском районе детонирует хранилище боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

" Сообщают из временно оккупированного Крыма: меткое попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", - написал он.

Чубаров добавил, что горит хранилище боеприпасов, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Местные Telegram-каналы публикуют видео с места взрыва.

В то же время пропагандистские росСМИ сообщают, что в поселке Майское под Джанкоем горит трансформаторная подстанция.

По информации крымских СМИ, в Джанкойском районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.