ВСУ отбили ряд вражеских наступлений, на двух направлениях продолжаются бои, - Генштаб

Фото: ВСУ отбили ряд вражеских наступлений, на двух направлениях продолжаются бои (Getty Images)

Украинские военные отбили наступления россиян на востоке, а также вблизи Новогригорьевки на Южнобужском направлении. Тем временем оккупанты дистанционно минируют села в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков создания наступательных группировок Вооруженных сил РФ и Беларуси. При этом сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси.

нет признаков создания наступательных группировок Вооруженных сил РФ и Беларуси. При этом сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Беларуси. На Северском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы неподалеку Каменской слободы в Черниговской области и Ходыного и Сваркового Сумской области. Продолжаются разведполеты беспилотников врага.

россияне совершили артиллерийские обстрелы неподалеку Каменской слободы в Черниговской области и Ходыного и Сваркового Сумской области. Продолжаются разведполеты беспилотников врага. На Харьковском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементеевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чепель.

оккупанты осуществляли огневое поражение в районы населенных пунктов Одноробовка, Сосновка, Дуванка, Дементеевка, Питомник, Русская и Черкасская Лозовая Черкасские Тишки, Петровка, Верхний Салтов, Мосьпаново, Ивановка, Коробочкино и Чепель. Нанесли авиационные удары у Верхнего Салтова, Гусаровки и Сосновки. Также было зафиксировано дистанционное минирование местности неподалеку Победы и Украинки.

На Славянском направлении загабники задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополье, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.

загабники задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия вблизи Грушувахи, Краснополье, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины. В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибровное противник применил боеприпасы зажигательного действия.

Неподалеку Мазановки россияне пытались вести наступательный бой, успеха не достигли, отошли.

На Донецком направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переезне и Раздоловка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.

враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григоровка, Переезне и Раздоловка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил. На Бахмутском направлении захватчики обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также Захватчики нанесли авиаудары неподалеку Яковлевки и Соледара. Пытались вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения - убежали. Наступательные и штурмовые действия противника в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом.

захватчики обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также Захватчики нанесли авиаудары неподалеку Яковлевки и Соледара. Пытались вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения - убежали. Наступательные и штурмовые действия противника в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом. На Авдеевском направлении россияне, кроме обстрелов неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанесли авиаудар возле Марьинки. Вели наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.

россияне, кроме обстрелов неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанесли авиаудар возле Марьинки. Вели наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются. На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополья.

оккупанты вели обстрелы вблизи Владимировки, Новоукраинки, Павловки, Угледара, Новоселки, Волшебного, Времевки, Каменского, Дорожнянки и Новополья. Захватчики нанесли авиационные удары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки. Ведут наступление неподалеку Новомихайловки, боевые действия продолжаются.

На Южнобугском направлении враг сосредоточился на недопущении продвижения украинских войск и ведении воздушной разведки беспилотниками.

враг сосредоточился на недопущении продвижения украинских войск и ведении воздушной разведки беспилотниками. Россияне продолжают обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Прибугское, Шевченко, Киселевка, Благодатное, Широкое, Кобзарци, Андреевка, Добрянка, Осокоровка, Потьомкино, Трудолюбовка, Большая Костромка и Красногригорьевка.

Нанесли авиационные удары в районах Посад-Покровского, Белого Колодца и Лозового. Неумелая попытка наступательного боя вблизи Новогригорьевка завершилась для захватчиков значительными потерями и бегством.