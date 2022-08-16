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Путин угрожает затянуть войну против Украины

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Москва, Вторник 16 августа 2022 10:43
Путин угрожает затянуть войну против Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин угрожает "затягиванием" войны против Украины. В своей привычной манере в этом он обвиняет США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента РФ Владимира Путина, которого цитирует "РИА Новости".

"Ситуация в Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт", - заявил Путин в обращении к участникам десятой Московской конференции по международной безопасности.

Также глава Кремля снова начал искать оправдания агрессивной войне, говоря, что якобы эта так называемая "спецоперация" в Украине была принята "в полном соответствии с Уставом ООН".

Кроме того, российский диктатор объявил о намерении России построить так называемый "демократический мир".

"Россия вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооруженные силы и другие структуры безопасности, примет других шагов к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", - сказал Путин.

Напомним, вчера глава Кремля также высказывался по поводу так называемой "спецоперации", заявив, что россияне якобы выполняют все ее цели.

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