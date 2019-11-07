Взрыв на трассе и дело против Кличко: новости за 6 ноября

Коллаж РБК-Украина

На Житомирской трассе в Киеве произошел взрыв, в Украине хотят провести цифровую перепись населения, НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко. Подробнее о том, что произошло в среду, 6 ноября, - в материале РБК-Украина

На Житомирской трассе в Киеве произошел взрыв, есть погибший

На Житомирской трассе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля "Мерседес", что привело к взрыву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

В Нацполиции сообщили, что в результате взрыва погиб водитель, двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва был неподалеку. Стало известно имя пострадавшего.

Гончарук объявил о планах провести цифровую перепись населения

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения цифровой переписи населения. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства. Как известно, перепись населения за 28 лет независимости Украины проводили только один раз - в 2001 году.

Зеленский отреагировал на интерес инвестора из США к покупке "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на интерес американского инвестора Эрика Принса к покупке украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". Глава государства считает, что вопрос продажи предприятия должен обсуждаться с ним.

"Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор-Сич" - это стратегическое предприятие, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому", - заявил он в Харькове.

НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Отметим, речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.

"Газпром" назвал два условия для транзитного контракта с Украиной

До заключения нового контракта по транзиту газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. Об этом глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщает пресс-служба компании. В частности, "Газпром" требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупки российского газа. Также в России назвали "абсурдным" новый иск "Нафтогаза".

В США опубликовали стенограмму показаний Тейлора по делу об импичменте Трампа

Комитеты Палаты представителей США опубликовали стенограмму показаний по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа временно поверенного в делах Соединенных Штатов в Украине Уильяма Тейлора.

Согласно стенограмме Тейлор рассказал законодателям, что не решался устроиться на работу в Украине, заявив, что обеспокоен тем, что это "змеиная яма" в Вашингтоне и Киеве. Кроме того, Тейлор сказал, что он узнал о том, что военная помощь Украине была заморожена в электронном письме от сотрудника Сенатского комитета по вооруженным силам 11 сентября.

Кабмин обнародовал прогноз курса доллара на конец 2020 года

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

"Шахтер" вырвал ничью с загребским "Динамо" в компенсированное время

Донецкий "Шахтер" смог вырвать ничью с загребским "Динамо" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Поединок в столице Хорватии на стадионе "Максимир" завершился со счетом 3:3.

"Шахтер" совершил чудо в компенсированное время. Сначала Мораес сократил отставание, а затем Андрей Пятов пошел на угловой в последние секунды игры и заработал спасительный пенальти, который удачно реализовал Тете. Это дебютный матч бразильского полузащитника в Лиге чемпионов.

Королева Елизавета II отказалась носить мех

Елизавета II на протяжении многих десятилетий утеплялась в холода одеждой из натурального меха. Но такая привычка британской королевы в последнее время вызывала волну критики со стороны многочисленной армии зоозащитников.

Теперь же стало известно, что королева полностью отказалась от натурального меха. Вместо натурального меха теперь будут использоваться его искусственные аналоги, как в отделке, так и в полноценных меховых изделиях.

Синоптики рассказали, когда в Украину придут ноябрьские морозы

Погода в Украине в ближайшие дни изменится в худшую сторону, но похолодание будет недолгим, и уже ближайшие выходные смогут вновь порадовать жителей страны аномально теплым ноябрем. О том, когда же в Украину придет настоящая ноябрьская осень с моросящим дождем и ночными заморозками - в материале Styler.