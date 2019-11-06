НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко подозревают в госизмене и хищениях при застройке Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

Отметим, речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе на запрос.

В октябре Высший антикоррупционный суд открыл производство по этому делу и обязал НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Это произошло после того, как в НАБУ подали заявление на действия Кличко и его заместителей, которые, по мнению заявителя, подпадают под злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, хищение, государственную измену и т. д.

Напомним, ранее НАБУ завело дело на Кличко тоже по решению антикоррупционного суда. Дело касается хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Перед этим Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 млрд гривен.