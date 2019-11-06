ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко

Новости » Политика     06.11.2019 - 12:18
НАБУ открыло дело о возможной госизмене Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко подозревают в госизмене и хищениях при застройке Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело о возможной государственной измене и хищениях в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос РБК-Украина.

Отметим, речь идет о возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева со стороны Кличко и его заместителей.

"Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в ответе на запрос.

В октябре Высший антикоррупционный суд открыл производство по этому делу и обязал НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Это произошло после того, как в НАБУ подали заявление на действия Кличко и его заместителей, которые, по мнению заявителя, подпадают под злоупотребление властью, получение неправомерной выгоды, хищение, государственную измену и т. д.

Напомним, ранее НАБУ завело дело на Кличко тоже по решению антикоррупционного суда. Дело касается хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Перед этим Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 млрд гривен.

Агенты НАБУ занимаются слежкой в ЕСПЧ, - правозащитники
Новости Украины Виталий КличкоНАБУгосизмена
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь