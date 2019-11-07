Вибух на трасі та справа проти Кличка: новини за 6 листопада

Колаж РБК-Україна

На Житомирській трасі в Києві стався вибух, в Україні хочуть провести цифровий перепис населення, НАБУ відкрило справу через можливу держзраду Кличка. Детальніше про те, що сталося в середу, 6 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

На Житомирській трасі у Києві стався вибух, є загиблий

На Житомирській трасі у Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля "Мерседес", що призвело до вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

В Нацполіції повідомили, що у результаті вибуху загинув водій, двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік. Стало відомо ім'я потерпілого.

Гончарук оголосив про плани провести цифровий перепис населення

У Кабінеті міністрів України розглядають можливість проведення цифрового перепису населення. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду. Як відомо, перепис населення за 28 років незалежності України проводили лише один раз - у 2001 році.

Зеленський відреагував на інтерес інвестора з США до купівлі "Мотор Січ"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інтерес американського інвестора Еріка Прінса до купівлі української аерокосмічної компанії "Мотор Січ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода". Глава держави вважає, що питання продажу підприємства має обговорюватися з ним.

"Я теж про це прочитав, причому прочитав вночі. Я ні з ким не зустрічався, я ні з ким це не промовляв, але це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор-Січ" - це стратегічне підприємство, тому я поки нічого не можу додати до цього", - заявив він в Харкові.

НАБУ відкрило справу через можливу держзраду Кличка

Національне антикорупційне бюро України відкрило справу про можливу державну зраду і розкрадання щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників. Відзначимо, що мова йде про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів при забудові Києва з боку Кличка і його заступників.

"Газпром" назвав дві умови для транзитного контракту з Україною

До укладення нового контракту по транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Про це голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер заявив на зустрічі з уповноваженим уряду ФРН з транзиту газу через Україну Георгом Графом Вальдерзеє, повідомляє прес-служба компанії. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і поновити закупівлю російського газу.Також в Росії назвали "абсурдним" новий позов "Нафтогазу".

У США опублікували стенограму показань Тейлора по справі про імпічмент Трампа

Комітети Палати представників США опублікували стенограму свідчень у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів в Україні Вільяма Тейлора.

Згідно стенограмі Тейлор розповів законодавцям, що не наважувався влаштуватися на роботу в Україні, заявивши, що стурбований тим, що це "зміїна яма" у Вашингтоні та Києві. Крім того, Тейлор сказав, що він дізнався про те, що військова допомога Україні була заморожена в електронному листі від співробітника Сенатського комітету зі збройних сил 11 вересня.

Уряд оприлюднив прогноз курсу долара на кінець 2020 року

У проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року. Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

"Шахтар" вирвав нічию із загребським "Динамо" в компенсований час

Донецький "Шахтар" зміг вирвати нічию із загребським "Динамо" в матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок в столиці Хорватії на стадіоні "Максимір" завершився з рахунком 3:3.

"Шахтар" зробив чудо в компенсований час. Спочатку Мораес скоротив відставання, а потім Андрій Пятов пішов на кутовий в останні секунди гри і заробив рятівний пенальті, який вдало реалізував Тете. Це дебютний матч бразильського півзахисника в Лізі чемпіонів.

Королева Єлизавета II відмовилася носити хутро

Єлизавета II впродовж багатьох десятиліть утеплювалася в холоди одягом з натурального хутра. Але така звичка британської королеви останнім часом викликала хвилю критики з боку численної армії зоозахисників.

Тепер же стало відомо, що королева повністю відмовилася від натурального хутра. Замість натурального хутра тепер будуть використовуватися його штучні аналоги, як в оздобленні, так і в повноцінних хутряних виробах.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть листопадові морози

Погода в Україні в найближчі дні зміниться в гіршу сторону, але похолодання буде нетривалим, і вже найближчі вихідні зможуть знову порадувати жителів країни аномально теплим листопадом. Про те, коли ж в Україну прийде справжня листопадова осінь із дощем і нічними заморозками - в матеріалі Styler.