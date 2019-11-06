"Газпром" назвал два условия для транзитного контракта с Украиной

Фото: Алексей Миллер (www.gazprom.ru)

Газпром требует от Украины отказаться от судебных исков и возобновить закупки российского газа

До заключения нового контракта по транзиту газа российский "Газпром" хотел бы решить ряд своих задач. Об этом глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, первая задача - урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной.

"Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон", - говорится в сообщении.

Также речь идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины.

Кроме того, "Газпром" предлагает Украины возобновить прямые закупки российского газа с 2020 года и определить объемы таких закупок.

В "Газпроме" также заявили, что в рамках имплементации положений Третьего энергетического пакета ЕС в национальное законодательство Украине необходимо, в частности, обеспечить реальную независимость национального регулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

"Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий", - говорится в сообщении.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" обнулить почти 3 млрд долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 млрд долларов. В сумме это 22 млрд долларов.

Отметим, 18 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер в очередной раз предложил Украине так называемую "скидку" на газ в случае подписания прямого контракта.