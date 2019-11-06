ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Житомирской трассе под Киевом произошел взрыв, есть погибший

Новости » Происшествия     06.11.2019 - 23:33
На Житомирской трассе под Киевом произошел взрыв, есть погибший
Иллюстративное фото (facebook.com/UA.National.Police)

Мотоциклист кинул на крышу маршрутки взрывное устройство и скрылся

На Житомирской трассе в Киеве вечером в среду, 6 ноября, неизвестный бросил взрывчатку на крышу автомобиля "Мерседес", что привело к взрыву. Об этом сообщает на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

"Теракт в Киеве на Житомирской трассе: на развороте на Чайки мотоциклист кинул на крышу "мерседеса" взрывное устройство и скрылся. Много пострадавших, все живы", – сказано в сообщении.

Взрывом задело 5 автомобилей, которые стояли перед светофором рядом с маршруткой.

Позже стало известно, что один человек погиб. Еще один человек серьезно пострадал, остальные отделались ссадинами.

Новость дополняется...

В Киеве мужчина устроил стрельбу по соседям, есть раненый В Киеве затруднено движение транспорта из-за масштабного ДТП
Новости Украины КиевКиевмаршруткаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь