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В России назвали "абсурдным" новый иск "Нафтогаза"

Новости » Политика     06.11.2019 - 16:33
В России назвали "абсурдным" новый иск "Нафтогаза"
Фото: Александр Новак (minenergo.gov.ru)

Новак настаивает на "мирном урегулировании" судебных споров

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак считает "абсурдным" новый иск компании НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома". Об этом он заявил журналистам, передают российские СМИ.

Новак отметил, что иск на 12 млрд долларов против "Газпрома" еще не рассматривался, поэтому пока преждевременно его комментировать.

"Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушения "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение чисто политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене", - заявил Новак.

Он также добавил, что разбирательства после решения Стокгольмского арбитражного суда еще продолжаются, и в следующем году будет рассматриваться апелляция "Газпрома".

"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу мирного урегулирования", - добавил Новак.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" требует от "Газпрома" 11,8 млрд долларов компенсации.

"Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет 11,8 млрд долларов (плюс проценты). Именно такую ​​сумму мы и требуем в качестве компенсации", - заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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