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Кабмин обнародовал прогноз курса доллара на конец 2020 года

Новости » Экономика     06.11.2019 - 14:34
Кабмин обнародовал прогноз курса доллара на конец 2020 года
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Данные содержатся в документах к проекту госбюджета

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/долл. США", - говорится в документе, который готовило Министерство финансов.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

"Учитывая структуру государственных заимствований в 2019 году и прогнозных заимствований в 2020 году, на конец 2020 года доля внутреннего долга составит 44,2% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 55,8%", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Такой прогноз заложен в макропрогнозе, на котором рассчитан проект госбюджета-2020.

Согласно консенсус-прогнозу чиновников и экспертов, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар.

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