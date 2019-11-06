В США опубликовали стенограмму показаний Тейлора по делу об импичменте Трампа

Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Тейлор заявил, что узнал о заморозке военной помощи Украине в письме от сотрудника комитета Сената

Комитеты Палаты представителей США опубликовали стенограмму показаний по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа временно поверенного в делах Соединенных Штатов в Украине Уильяма Тейлора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета разведки США.

Согласно стенограмме Тейлор рассказал законодателям, что не решался устроиться на работу в Украине, заявив, что обеспокоен тем, что это "змеиная яма" в Вашингтоне и Киеве.

"Все, что могу сказать, что я был обеспокоен, я назвал это ямой со змеями в Киеве и ямой со змеями здесь, и я не был уверен, что смогу с пользой служить в этом контексте", - сказал он.

Кроме того, Тейлор сказал, что он узнал о том, что военная помощь Украине была заморожена в электронном письме от сотрудника Сенатского комитета по вооруженным силам 11 сентября.

"Это было 11 сентября. Итак, да, я помню, как получил письмо от штатного сотрудника Сенатского комитета по вооруженным силам. И, конечно, сотрудники Сената. Сотрудники Белого дома тоже, я уверен, узнали об этом намного раньше, чем кто-либо другой. Итак, я получил это электронное письмо, которое я затем отправил Тиму Моррисону и, возможно, Джорджу Кенту, сказавшему: "О, это отличные новости. Это то, чего мы так долго ждали. А Тим этого еще не слышал". В от как я впервые об этом узнал. А потом он позже в тот же день подтвердил (заморозку военной помощи - ред.), - сказал Тейлор комитетам Палаты представителей.

Также Тейлор рас сказал законодателям, что он "четко понимал", что американская финансовая помощь Киеву не будет оказана, если президент Украины не скажет публично, что он расследует политических конкурентов президента Трампа.

Напомним, 22 октября Уильям Тейлор предстал перед Палатой представителей Конгресса США, чтобы дать показания по делу об импичменте Трампа.

Добавим, что президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.