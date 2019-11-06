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Зеленский отреагировал на интерес инвестора из США к покупке "Мотор Сич"

Новости » Политика     06.11.2019 - 17:14
Зеленский отреагировал на интерес инвестора из США к покупке "Мотор Сич"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава государства считает, что этот вопрос должен обсуждаться с ним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на интерес американского инвестора Эрика Принса к покупке украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Глава государства считает, что вопрос продажи предприятия должен обсуждаться с ним.

"Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор-Сич" - это стратегическое предприятие, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому", - сказал он в Харькове.

Ранее сообщалось, что США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиационной техники под контроль Китая. По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил Принсу вести переговоры о приобретении "Мотор Сич".

В августе, во время визита в Украину, на тот момент советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон рекомендовал Зеленскому защитить оборонную отрасль от экспансии Китая. Болтон имел в виду приобретение Китаем акций "Мотор Сич".

С апреля 2018 года 56% акций ПАО "Мотор Сич", которые принадлежат китайским инвесторам, арестованы. По данным СБУ, иностранные компании пытались получить контроль в сфере военных заказов и передать украинские технологии на другой завод.

В "Мотор Сич" заявляли, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже купили завод и подали на согласование в Антимонопольный комитет сделку о покупке более 50% акций "Мотор Сич".

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