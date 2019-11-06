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Гончарук объявил о планах провести цифровую перепись населения

Новости » Общество     06.11.2019 - 15:53
Гончарук объявил о планах провести цифровую перепись населения
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

До конца года Кабмин планирует провести цифровую перепись населения

В Кабинете министров Украины рассматривают возможность проведения цифровой переписи населения. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гончарука, Кабмин планирует провести цифровую перепись населения с помощью статистических и математических методов.

"Перепись важна для того, чтобы дать ответы на большое количество вопросов… До конца года мы планируем провести цифровую перепись населения с помощью различных статистических и математических методов. За счет работы с реестрами… Мы потом посмотрим, что еще мы хотим знать", - сказал премьер-министр.

Как известно, перепись населения за 28 лет независимости Украины проводили только один раз - в 2001 году.

Напомним, в Кабинете министров Украины планируют провести перепись населения в следующем году. Расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.

РБК-Украина сообщало, что всеукраинская перепись населения состоится в течение ноября и декабря 2020 года.

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