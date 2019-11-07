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"Шахтер" вырвал ничью с загребским "Динамо" в компенсированное время

Новости » Спорт     07.11.2019 - 00:02
"Шахтер" вырвал ничью с загребским "Динамо" в компенсированное время

Соперники забили друг другу по три гола

Донецкий "Шахтер" смог вырвать ничью с загребским "Динамо" в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Поединок в столице Хорватии на стадионе "Максимир" завершился со счетом 3:3.

Первыми повели в счете "горняки" благодаря усилиям Алана Патрика. Хорваты сравняли еще в первом тайме - Петкович головой отправил мяч в ворота.

"Динамо" вышло вперед на 74 минуте усилиями Луки Иванушеча, а за минуту до конца основного времени Ариян Адеми увеличил разницу до двух голов.

"Шахтер" совершил чудо в компенсированное время. Сначала Мораес сократил отставание, а затем Андрей Пятов пошел на угловой в последние секунды игры и заработал спасительный пенальти, который удачно реализовал Тете. Это дебютный матч бразильского полузащитника в Лиге чемпионов.

"Шахтер" и "Динамо" продолжают бороться за второе место в группе C, которую возглавляет "Манчестер Сити". Однако "горняки" опережают загребский клуб по личным встречам в турнирной таблицы.

В прошлом туре, который состоялся две недели назад в Харькове, "Шахтер" и "Динамо" З забили друг другу по два мяча.

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