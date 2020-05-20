Возможный второй срок, приватизация "Центрэнерго" и переговоры с Путиным: о чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский рассказал о президентских планах и о переговорах с агрессором

На сегодняшней пресс-конференции президент Владимир Зеленский затронул вопросы возможного выдвижения на второй срок, переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также большой приватизации.

РБК-Украина разбиралось с основными тезисами его общения с журналистами, посвященного годовщине инаугурации.

Зеленский подумает о выдвижении на второй срок

На вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины президент заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. Он также подчеркнул, что подумает над вторым сроком, если его рейтинг сохранится.

Переговоры с Путиным

Объясняя необходимость прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Зеленский подчеркнул, что есть ответы, которые "желательно услышать один на один". Он также уточнил, что на переговорах пытался поднимать вопросы Крыма, однако Путин пока не хочет его обсуждать.

Большая приватизация

По словам Зеленского, большая приватизация в Украине стартует после эпидемии коронавируса. Первым объектом будет гостиница "Днепр", однако и энергетическая компания "Центрэнерго" тоже будет готовиться под приватизацию. В ближайшее время Фонд госимущества представите детальный план продажи государственных активов.

Минский процесс и Донбасс

Для урегулирования ситуации на Донбассе минский формат остается в приоритете, но это не исключает возможность других форматов. На случай если не удастся добиться урегулирования дипломатическим путем, есть запасные варианты.

Президент подчеркнул, что после скандального заявления главаря "ЛНР" о намерении "отодвинуть линию разграничения", Украина созвала экстренное заседание Контактной группы. Он уточнил, что украинские военные стреляют на Донбассе исключительно в ответ на обстрелы боевиков и не стреляют по украинцам.

В любом случае, серьезный прогресс по ситуации на востоке Украины может быть достигнут на следующей встрече "нормандской четверки", которая, по словам Зеленского, может пройти после завершения коронакризиса.

Кадровые вопросы

После эпидемии COVID-19 в Украине ожидаются увольнение ряда глав областных государственных администраций. При этом Зеленский фактически выдал иммунитет главе Черновицкой ОГА Сергею Осачуку.

Что касается пребывания Арсена Авакова на посту министра внутренних дел, Зеленский дал понять, что будет оставаться министром, пока не доведет до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, он отметил, что из-за кадрового голода не может найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики. Комментируя вопросы об отмене закона о люстрации, Зеленский обратил внимание на то, что есть люди, в отношении которых нельзя отменять люстрацию.

Автор: Иван Петров