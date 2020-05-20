Зеленский проводит пресс-конференцию: онлайн

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Доступ на пресс-конференцию президента ограничен из-за карантина

Сегодня, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский собирает пресс-конференцию в Мариинском дворце. Встреча с представителями СМИ проходит в годовщину инаугурации Зеленского на пост главы государства. Все подробности, главные вопросы и заявления президента - в материале РБК-Украина.

Пресс-конференция по итогам года президентства

Офис президента анонсировал пресс-конференцию Зеленского на 20 мая. Начало мероприятия запланировано на 10:30 в парковой части Мариинского дворца.

В ОПУ отметили, что встреча пройдет с ограниченным числом участников, из-за карантинного режима в связи с эпидемией коронавируса в стране. От каждого СМИ аккредитуют по одному журналисту и одному фотографу (видеооператору).

Накануне пресс-конференции руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский намерен провести общение с представителями средств массовой информации по итогам первого года своей работы на посту президента Украины.

Конференцию перенесли из-за карантина

Встреча Зеленского с журналистами могла состояться еще в апреле. Однако из-за вспышки COVID-19 и введенного в связи с этим карантинного режима, мероприятие перенесли до стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Спустя год после объявления победы Владимира Зеленского на выборах 2019, 22 апреля Офис президента презентовал фильм "Год президента Зеленского". Также в ОП заявили, что после завершения карантина глава государства соберет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно результатов своей работы за год.

Рекордный пресс-марафон

Предыдущую конференцию президент Украины провел осенью 2019 года. 10 октября с 10 утра в течение 14 часов Владимир Зеленский общался с журналистами, что стало мировым рекордом по продолжительности. В пресс-марафоне участвовало около трехсот представителей СМИ.

Среди тем, которые поднимались на встрече - "нормандский формат", переговоры с Путиным, выполнение предвыборных обещаний, тарифы на услуги ЖКХ, легализация игорного бизнеса, рынок земли и т.д.

Во время мероприятия произошло несколько скандальных ситуаций. К президенту пытались прорваться возмущенные женщины, одна из которых - вдова воина АТО, другая жаловалась на мэра Днепра. Еще один мужчина забрался на стол и протестовал против гомосексуализма, абортов и проституции.

Стоит отметить, что проведение пресс-конференции Зеленского изначально анонсировалось сразу после объявления результатов экзит-поллов на выборах в апреле 2019.

Позднее в ОПУ заявляли, что президент встретится с журналистами 27 августа по итогам 100 дней работы на посту. Однако первая большая конференция состоялась в только октябре прошлого года.

Автор: Анна Березина