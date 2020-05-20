Украина созвала заседание Контактной группы из-за заявления главаря "ЛНР"

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Вчера главарь "ЛНР" выступил с угрозами "отодвинуть линию разграничения"

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы. Это связано со скандальным заявлением главаря самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кучма остается руководителем украинской делегации в Минске и участвует в видеоконференциях.

"Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма. Сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", - заявил Зеленский.

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Автор: Иван Петров